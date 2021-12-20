Бывший соратник президента Украины Богдан указал на изменения во внешности и речи Зеленского

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20 декабря 2021, 16:39 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Mohammad Javad Abjoushak/Globallookpress.com

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что Владимир Зеленский сильно изменился внешне и не сразу может формулировать предложения, вспоминая нужные слова.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии - другой вообще человек»,- поделился он.

Богдан добавил, что Зеленский стал медленнее говорить. По его словам, если человек говорит искренне, то он не думает над каждым следующим словом. Бывший соратник украинского лидера считает, что у политика «нет энергетики жизни», он недоволен тем, что он делает.

Ранее Богдан выразил мнение, что Зеленский уйдет с поста президента Украины до конца своего текущего срока.

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