Бывший соратник президента Украины Богдан указал на изменения во внешности и речи Зеленского

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что Владимир Зеленский сильно изменился внешне и не сразу может формулировать предложения, вспоминая нужные слова.
«У него лицо другое. Если взять две фотографии - другой вообще человек»,- поделился он.
Богдан добавил, что Зеленский стал медленнее говорить. По его словам, если человек говорит искренне, то он не думает над каждым следующим словом. Бывший соратник украинского лидера считает, что у политика «нет энергетики жизни», он недоволен тем, что он делает.
Ранее Богдан выразил мнение, что Зеленский уйдет с поста президента Украины до конца своего текущего срока.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.