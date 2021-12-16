Андрей Богдан: Зеленский уйдет с поста президента Украины до конца текущего срока
16 декабря 2021, 15:09
Владимир Зеленский уйдет с поста президента Украины до конца своего текущего срока. Соответствующий прогноз озвучил Андрей Богдан, бывший руководитель офиса главы соседнего государства.
По мнению Богдана, давшего интервью журналисту Дмитрию Гордону, у Зеленского нет шансов «усидеть» на его посту до завершения пятилетнего срока. Собеседник Гордона указал на то, что на Украине наблюдаются «катастрофические дисбалансы» в экономической, оборонной и других сферах.
«Мы на пороге страшных событий», — отметил экс-глава офиса президента.
Как сообщалось ранее в четверг, портал InfoBrics написал, что ни одна страна НАТО не рискнет вступить в войну с Россией из-за Украины.
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