Российский аналитик Жилин: военные Украины должны знать, что вся их «армада» сгорит в случае наступления на ДНР и ЛНР

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20 декабря 2021, 12:32 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинские военные должны знать, что вся их «армада» сгорит, если пойдет в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом в беседе с интернет-СМИ заявил российский аналитик Александр Жилин.

«Та сторона должна знать, что как только они двинутся этой армадой, вся эта армада сгорит. И они пусть поговорят с теми, кто побывал в “котлах”. Они потом в интервью говорили, что побывали в аду», — отметил Жилин.

По его словам, у армии РФ достаточно сил и средств, чтобы «остановить эту агрессию» без пересечения границ Украины.

Как сообщалось ранее в понедельник, бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков предположил, что киевские войска могут напасть на республики Донбасса в конце января.

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