Avia.pro: у Великобритании нет шансов отразить удар хотя бы одного российского «Сармата» в случае атаки

У Великобритании нет шансов отразить удар хотя бы одной российской ракеты «Сармат» в случае атаки. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro прокомментировал публикацию таблоида The Sun, написавшего, что Москва готовит к дежурству гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Зарубежное издание отметило, что данные снаряды способны уничтожить Великобританию.
Авторы сайта указали, что у военных Лондона нет шансов отразить удар хотя бы одного «Сармата», если подобная атака произойдет. В случае применения Россией своих новых ракет против Великобритании территория этой страны «будет опустошена с вероятностью 100%», прогнозирует интернет-ресурс.
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