The Sun: Россия готовит к дежурству ядерные ракеты «Сармат» с 12 боеголовками, способные уничтожить Великобританию

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19 декабря 2021, 14:15

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готовит к дежурству ядерные ракеты «Сармат» с 12 боевыми головками, способные уничтожить Великобританию. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Таблоид The Sun пишет, что Москва готовит к дежурству гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Согласно имеющейся информации, данный снаряд развивает скорость 25 750 километров в час и в состоянии нести 12 ядерных боеголовок. Ракеты, которые способны уничтожить Великобританию, поступят на вооружение армии РФ в течение года, отмечает издание.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Ростислав Ищенко озвучил точку зрения, согласно которой США хотят спровоцировать войну с Россией «без себя».

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