Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2021, 10:36 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят спровоцировать военный конфликт с Российской Федерацией «без себя». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад политолог Ростислав Ищенко.

«США хотят спровоцировать войну без себя. Чтобы воевала Украина, Польша, кто угодно. Им все равно, кто будет воевать с Россией. Главное, чтобы не они, и главное, чтобы воевали. И желательно подольше», — отметил Ищенко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что авторы американского издания The National Interest высказали прогноз, согласно которому в случае вооруженного столкновения с Украиной армия РФ дойдет до реки Днепр за 72-96 часов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости