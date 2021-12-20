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National Interest: Запад предоставил России «прекрасную возможность» вернуть Крым в 2014 году

, 10:15 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: Запад предоставил России «прекрасную возможность» вернуть Крым в 2014 году
Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Запад предоставил Российской Федерации «прекрасную возможность» вернуть Крымский полуостров в 2014 году. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

The National Interest пишет, что дипломатия Европейского союза и Соединенных Штатов «эффективно подготовила почву для дестабилизации и распада Украины», предоставив Москве «прекрасную возможность» вернуть Крым. Издание отмечает, что Украина потеряла в 2014-м полуостров из-за чрезмерных требований Брюсселя, которые были им выдвинуты на переговорах с Киевом. Он в итоге получил статус ассоциированного члена ЕС, но при этом лишился Крыма. Кроме того, на территории Донбасса разгорелся вооруженный конфликт, продолжающийся до сих пор.

Как сообщалось ранее в понедельник, американский телеканал CNN передал, что у властей США есть четыре недели для предотвращения «вторжения» России на Украину.

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