Маск объявил, что в 2021 году заплатит более 11 миллиардов долларов налогов

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20 декабря 2021, 08:41 Источник: Twitter

Илон Маск, фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в минувшее воскресенье, 19 декабря, что намерен в текущем году заплатить налоги на сумму более 11 миллиардов долларов.

Илон Маск предоставил эту информацию на своей страничке в социальной сети Twitter, уточнив, что озвучивает сумму для тех, "кто интересуется".

Напомним, в июне 2021 года портал ProPublica предоставил данные о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога, которые привели к призывам ввести налог на богатство и превратились в объект для расследования со стороны Службы внутренних доходов. Отмечалось, что подоходный налог, уплаченный за 2014-2018 годы богатейшими гражданами США, составил лишь несколько процентов от прироста их богатств в целом.

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