Илон Маск стал бомжом

Аргументы Недели → В мире 13+

11 декабря 2021, 12:33

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал последний принадлежавший ему дом и официально стал бездомным.



Особняк с десятью спальнями площадью 1486 кв. м, расположенный в Хиллсборо в штате Калифорния, был продан Маском за $30 млн. Купил его он в 2017 году за $23,3 млн. Ранее миллиардер избавился еще от семи объектов недвижимости общей стоимостью $114 млн.



Теперь Илон Маск арендует дом недалеко от своей корпорации космических технологий. Он сообщил, что таким образом хочет сосредоточиться на миссии по колонизации Марса.

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