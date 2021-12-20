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WSJ: больницы в США не готовы к вероятному наплыву пациентов из-за штамма COVID-19 «омикрон»

, 08:31 Источник: The Wall Street Journal

WSJ: больницы в США не готовы к вероятному наплыву пациентов из-за штамма COVID-19 «омикрон»
больница в США, Master Sgt. Helen Miller/Keystone Press Agency

Представители сферы здравоохранения США утверждают, что больницы страны в преддверии ожидаемого роста числа пациентов, заразившихся штаммом коронавируса нового типа "омикрон" испытывают дефицит коек.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в настоящий момент отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении гражданами, в частности людьми с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися вариантом COVID-19 "дельта".

Журналисты, ссылаясь на врачей, утверждают, что ситуация обостряется нехваткой персонала.

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