WSJ: больницы в США не готовы к вероятному наплыву пациентов из-за штамма COVID-19 «омикрон»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 декабря 2021, 08:31 Источник: The Wall Street Journal

больница в США, Master Sgt. Helen Miller/Keystone Press Agency

Представители сферы здравоохранения США утверждают, что больницы страны в преддверии ожидаемого роста числа пациентов, заразившихся штаммом коронавируса нового типа "омикрон" испытывают дефицит коек.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в настоящий момент отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении гражданами, в частности людьми с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися вариантом COVID-19 "дельта".

Журналисты, ссылаясь на врачей, утверждают, что ситуация обостряется нехваткой персонала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости