Байден 21 декабря объявит о новых мерах сдерживания штамма «омикрон» в США

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19 декабря 2021, 08:51 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден во вторник, 21 декабря, выступит с речью, в рамках которой объявит о новых мерах сдерживания распространения штамма коронавируса нового типа "омикрон" на территории страны.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден принял решение выступить с речью о положении дел с борьбой против пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах Америки на фоне роста количества случаев заражения штаммом "омикрон".

Известно, что в ходе выступления американский лидер предупредит о высоких рисках для непривитых граждан.

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