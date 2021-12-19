Tencent: в случае войны с Россией США, скорее всего, останутся без помощи союзников

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19 декабря 2021, 23:43 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Lance Cpl. Jonathan Willcox / globallookpress.com

В случае военного столкновения с Российской Федерацией США, скорее всего, останутся без помощи союзников. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Как пишет Tencent, западные эксперты считают, что на сторону Вашингтона могут стать десятки государств, если разгорится вооруженное противостояние между ним и Москвой. Китайское издание полагает, что данная точка зрения слишком оптимистична для американцев. В процитированном материале указывается на то, что вступление в прямой конфликт с РФ является «не самой приятной затеей».

«Соединенные Штаты, скорее всего, смогут рассчитывать только на себя», — предрекает Tencent.

Ранее в воскресенье сообщалось, что издание Global Times высказало мнение, согласно которому Россия нанесет «хирургический удар» по стратегическим вооружениям НАТО на Украине в случае их появления на территории соседней страны.

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