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Global Times: если НАТО развернет свое стратегическое оружие на Украине, Россия нанесет по нему «хирургический удар»

, 21:47 Источник: «ПолитРоссия»

Global Times: если НАТО развернет свое стратегическое оружие на Украине, Россия нанесет по нему «хирургический удар»
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если Североатлантический альянс развернет свое стратегическое оружие на украинской территории, Российская Федерация нанесет по нему «хирургический удар». Такой прогноз высказан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Global Times пишет, что Россия серьезно относится к вопросу национальной безопасности, поскольку НАТО в последние десятилетия зашло слишком далеко в противостоянии с Москвой. Если западный блок разместит на Украине противоракетные или другие системы стратегического оружия, РФ нанесет «хирургический удар» с целью его уничтожения, предсказывает издание.

«Именно так Россия справляется с провокациями при пересечении красных линий», — отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Маржецкий предупредил, что «москитный флот» Украины и ее диверсанты-подводники могут создать «колоссальные проблемы» для РФ.

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