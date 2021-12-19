Бывший министр обороны Гриценко: «Выполнение Минских соглашений приведет к развалу Украины»

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19 декабря 2021, 23:14

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Выполнение Минских соглашений об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса спровоцирует развал Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Анатолий Гриценко, бывший глава украинского министерства обороны.

Процитированный «ПолитНавигатором» Гриценко назвал «предательством» позицию западных стран, настаивающих на реализации Киевом заключенных мирных договоренностей.

«Выполнение Минских соглашений приведет к развалу Украины», — заявил экс-министр.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Яков Кедми указал на то, что Москва может уничтожить украинскую армию за несколько часов без перехода государственных рубежей российскими солдатами.

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