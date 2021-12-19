Экс-разведчик Кедми: военные США боятся российских ракет «Авангард» и «Сармат»

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19 декабря 2021, 19:02

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов боятся российских ракет «Авангард» и «Сармат». Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

В настоящий момент нельзя осуществить пуски ракет так, чтобы информацию об этом не получил потенциальный противник, указал Кедми. По его словам, американская разведка «зафиксировала все данные», касающиеся испытаний Москвой «Авангарда» и «Сармата».

«Пентагон отлично знает, что это за оружие, и поэтому его боится», — отметил Яков Кедми в эфире канадского русскоязычного радио VERA.

Как сообщалось ранее сегодня, таблоид The Sun написал, что Россия готовит к дежурству ядерные снаряды «Сармат» с 12 боеголовками, способные уничтожить Великобританию.

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