Экс-разведчик Кедми: военные США боятся российских ракет «Авангард» и «Сармат»
19 декабря 2021, 19:02
Военные Соединенных Штатов боятся российских ракет «Авангард» и «Сармат». Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
В настоящий момент нельзя осуществить пуски ракет так, чтобы информацию об этом не получил потенциальный противник, указал Кедми. По его словам, американская разведка «зафиксировала все данные», касающиеся испытаний Москвой «Авангарда» и «Сармата».
«Пентагон отлично знает, что это за оружие, и поэтому его боится», — отметил Яков Кедми в эфире канадского русскоязычного радио VERA.
Как сообщалось ранее сегодня, таблоид The Sun написал, что Россия готовит к дежурству ядерные снаряды «Сармат» с 12 боеголовками, способные уничтожить Великобританию.
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