Baijiahao о маневрах Ту-95МС и учениях армии России: Москва нанесла «жесткий комбинированный удар» по Японии и США

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19 декабря 2021, 18:42 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Москва нанесла «жесткий комбинированный удар» по Японии и Соединенным Штатам. Так в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, прокомментированы недавние маневры стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и учения армии России.

Портал Baijiahao пишет, что некоторое время назад Ту-95МС стартовали с одного из дальневосточных аэродромов и направились в направлении Японского моря. Самолеты кружили над акваторией, чем привлекли к себе внимание военных Токио. Они поднимали в небо для слежки за бомбардировщиками свои истребители.

Согласно точке зрения авторов сайта, РФ с помощью маневров Ту-95МС отреагировала на сообщения о намерениях Японии увеличить дальность полета крылатых ракет и расходы на оборону в целом.

Кроме того, российские военные объявили о старте крупных учений на полигонах Астрахани, Волгограда, Ростова, Ставрополя, Кубани, Северной Осетии и Крыма. В процитированной публикации указывается, что данные маневры стали ответом Москвы на попытки Вашингтона запугать ее санкциями.

РФ нанесла «жесткий комбинированный удар» по Японии и США, сделали вывод в Baijiahao.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Asia Times допустило, что Турция может построить стелс-истребители с помощью России и поставить их Украине.

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