Алексей Данилов: в случае «вторжения» России «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства

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19 декабря 2021, 14:38

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Если произойдет «вторжение» России, «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

«Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации», — отметил Данилов.

По словам чиновника, процитированного «Русской весной», киевские власти разработали план обороны на случай военного столкновения с соседним государством.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовится «напасть» на Украину. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Константин Сивков высказал прогноз, согласно которому республики Донбасса ждет разгром, если Россия не поможет им в случае наступления Киева.

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