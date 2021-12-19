Алексей Данилов: в случае «вторжения» России «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства
19 декабря 2021, 14:38
Если произойдет «вторжение» России, «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.
«Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации», — отметил Данилов.
По словам чиновника, процитированного «Русской весной», киевские власти разработали план обороны на случай военного столкновения с соседним государством.
Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовится «напасть» на Украину. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Константин Сивков высказал прогноз, согласно которому республики Донбасса ждет разгром, если Россия не поможет им в случае наступления Киева.
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