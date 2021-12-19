Глава Православной церкви Украины считает, что празднование Рождества следует перенести на 25 декабря

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19 декабря 2021, 13:58 Источник: ТАСС

Рождество, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Митрополит Епифаний, глава раскольнической Православной церкви Украины считает, что Рождество следует праздновать не по юлианскому календарю (7 января), а по григорианскому (25 декабря). Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом).

«Будем прогнозировать, что в течение 10 лет [перенесется дата]. А дальше будем смотреть. Это трудно так предвидеть. Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить»,- сказал Епифаний.

По словам митрополита, перенос даты для многих верующих — дело деликатное, поэтому, нужно «действовать мудро».

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области священник ПЦУ в ходе своего выступления с речью на концерте в честь 25-летия Конституции Украины оскорбительно высказался в адрес прихожан храмов Московского патриархата.

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