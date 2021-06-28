Украинский священник оскорбительно высказывался в адрес России и прихожан храмов Московского патриархата

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в Днепропетровской области священник новой Православной церкви Украины (ПЦУ) в ходе своего выступления с речью на концерте в честь 25-летия Конституции страны оскорбительно высказался в адрес прихожан храмов Московского патриархата. По его словам, он больше не будет посещать какие-либо мероприятия.
Священник отметил, что «переживает» за Украину, поскольку жители Днепропетровской области общаются с «московскими попами-сепаратистами».
«Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!», - цитирует его слова URA.RU.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал «Инсайдер UA». Однако имя главного героя ролика не раскрывается.
Ранее сообщалось, что украинский журналист нецензурно выругался, когда депутат Андрей Лесик поздравлял россиян в эфире телеканала.
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