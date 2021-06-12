Украинский журналист Майстренко нецензурно выругался, когда депутат Лесик поздравлял россиян в эфире телеканала

Журналист Виктор Майстренко не сдержал эмоций в эфире украинского телеканала во время обращения депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам в честь празднования Дня России.
«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», - высказал политик в эфире телеканала NewsOne.
На что Майстренко отреагировал нецензурным выражением. Журналист отметил, что Украина находится «в состоянии войны с Россией». По его словам, «начать дружить с Москвой» можно только при одном условии.
«Когда [Россия] развалится к чертовой матери!» - продолжил он.
Однако Лесик призвал журналиста «не говорить глупости», а попробовать сгладить ситуацию, «которую семь лет искусственно раздували». Депутат напомнил, что россияне и украинцы – братские народы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. При этом он напомнил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой «в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений».
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