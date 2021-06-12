Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

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12 июня 2021, 08:59

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России, а также напомнил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой «в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений».

«Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что этот праздник «знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные, открытые и честные выборы и приняв Декларацию о государственном суверенитете РФ». Он напомнил, что данный документ является важным, поскольку признал демократические устремления и суверенитет российского народа и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, в частности, право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции.

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