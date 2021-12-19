The Economist: Россия не пострадает в случае отключения от SWIFT, зато для экономики ЕС могут возникнуть неприятные последствия

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2021, 13:20 Источник: РИА Новости

SWIFT, Christian Ohde/globallook.com

Отключение России от международной системы платежей SWIFT не только не сломит ее, но и навредит самим странам Запада, призывающим к этой мере. Такое мнение высказывает журнал The Economist.

Призывы отключить России от международной системы обмена банковской информацией и платежей SWIFT звучат в последнее время все чаще. С помощью этой санкции Запад призывает наказать Россию за создание «угрозы военного вторжения» на Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу заявил, что отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT было бы «грандиозным».

По мнению, The Economist, такая мера, даже если она будет введена, не станет для России неожиданной: Москва готова к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили применить такую санкцию.

«Банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Система передачи финансовых сообщений), российский аналог SWIFT», – пишет журнал.

А вот для стран Запада такая мера может вылиться в проблемы, так как дестабилизация российской экономики срикошетит на Евросоюз, который получает из России 35% объемов используемого газа и имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости