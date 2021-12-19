В Швеции более 6 тысяч человек установили подкожные микрочипы с ковид-паспортами

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19 декабря 2021, 09:54 Источник: "Известия"

Подкожный имплант, Frank May/globallook.com

Более шести тысяч человек в Швеции установили себе подкожные импланты с ковид-паспортами. Об этом сообщает Ruptly.

Подкожные микрочипы разработаны шведской компанией Epicenter. Размером они с рисовое зернышко. На импланте может храниться не только ковидный паспорт, а также пропуска, проездные билеты, абонементы в спортзал и проч.

Несколько лет назад компания Epicenter в качестве эксперимента чипировала часть своих сотрудников. Говоря о преимуществах цифровых имплантов, руководство компании сообщило тогда, что они открывают невероятные возможности перед человеком. Чипы могут заменить документы, ключи, платежную карту, выполнять множество других операций.

По словам разработчиков, процедура вживления чипа абсолютность безопасна, кроме того импланты всегда можно извлечь при необходимости.

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