Госдума приняла в первом чтении законопроект о необходимости QR-кодов в общественных местах

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16 декабря 2021, 17:26 Источник: РБК

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Госдума в четверг приняла в первом чтении закон о введении QR-кодов в общественных местах. За проголосовали 329 депутатов, против— 87, один воздержался.

Против инициативы правительства, внесшего на рассмотрение данный законопроект, выступили представители КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». По их мнению, такая мера нарушает права российских граждан.

Так, свое мнение при обсуждении высказал депутат от КПРФ Алексей Куринный. «Способны ли коды повлиять на заболеваемость? Практически нет, об этом свидетельствуют данные европейских стран с высоким уровнем вакцинации населения и последние публикации в научных журналах (депутат сослался на публикацию в журнале Lancet. — РБК), — констатировал он. — Хотя вакцинированный человек может быть переносчиком, обладателей QR-кодов законопроект объявляет безопасными», - заявил парламентарий.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия— За правду» Сергей Миронов считает, что правильнее было бы обсуждать не введение кодов, а бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19, чтобы «отделить здоровых от больных».

Если документ будет принят, будут внесены поправки в закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Россиянам в случае угрозы пандемии придется предъявлять QR-коды при посещении общественных мест и массовых мероприятий. В список попали музеи, театры, кинотеатры, точки общественного питания, магазины с товарами не первой необходимости. Конкретный перечень мест будут определять сами регионы. Предполагается, что аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости можно будет посещать без QR-кодов.

В случае принятия законопроекта мера будет действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект - о QR-кодах на транспорте - пока снят с рассмотрения.

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