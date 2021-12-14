Путин объяснил, почему он против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте

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14 декабря 2021, 19:02 Источник: Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Введение QR-кодов на транспорте перед Новым годом - это сложная история, может создать россиянам много проблем. Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минтранса Виталием Савельевым и другими членами кабмина выступил против введения накануне Нового года QR-кодов на транспорте.

Путин выразил мнение, что вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. "Создадим много проблем для людей",- сказал президент.

Министр Виталий Савельев уточнил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения в Госдуме для того, чтобы "еще раз более углубленно посмотреть на все риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов".

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