Власти ФРГ объявили Великобританию зоной распространения мутаций COVID-19

Правительство Германии с 20 декабря вносит Великобританию в список стран, где широко распространены мутации коронавируса. Об этом заявил Институт Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.
Согласно последней информации, Великобритания была внесена в данный список из-за распространения в стране штамма COVID-19 "омикрон". Уточняется, что включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к значительным ограничениям на поездки. С 20 декабря все прибывающие из Соединенного Королевства в ФРГ, независимо от того, привиты они или переболели коронавирусом, будут вынуждены две недели провести на карантине.
В настоящий момент в списке таких стран значатся Ботсвана, Малави, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Эсватини и ЮАР.
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