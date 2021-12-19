Власти ФРГ объявили Великобританию зоной распространения мутаций COVID-19

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19 декабря 2021, 09:04 Источник: Институт Роберта Коха

Лондон, pixabay.com

Правительство Германии с 20 декабря вносит Великобританию в список стран, где широко распространены мутации коронавируса. Об этом заявил Институт Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.

Согласно последней информации, Великобритания была внесена в данный список из-за распространения в стране штамма COVID-19 "омикрон". Уточняется, что включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к значительным ограничениям на поездки. С 20 декабря все прибывающие из Соединенного Королевства в ФРГ, независимо от того, привиты они или переболели коронавирусом, будут вынуждены две недели провести на карантине.

В настоящий момент в списке таких стран значатся Ботсвана, Малави, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Эсватини и ЮАР.

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