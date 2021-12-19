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Официальный представитель ВОЗ Харрис заявила, что организация по-прежнему изучает техдосье на «Спутник V»

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Официальный представитель ВОЗ Харрис заявила, что организация по-прежнему изучает техдосье на «Спутник V»
вакцина, фото: Ashraf Amra/ globallookpress.com

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в ходе разговора с журналистами назвала причины задержки признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" со стороны организации.

Маргарет Харрис заявила, что ВОЗ по-прежнему оценивает техническое досье на препарат "Спутник V" и ждет дополнительную информацию по вакцине. "Но оценка, процесс, продолжается", – отметила официаильный представитель Всемирной организации здравоохранения.

Харрис в беседе с RT также назвала неправильными утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только препараты, произведенные на Западе.

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