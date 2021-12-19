Официальный представитель ВОЗ Харрис заявила, что организация по-прежнему изучает техдосье на «Спутник V»
19 декабря 2021, 06:59
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в ходе разговора с журналистами назвала причины задержки признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" со стороны организации.
Маргарет Харрис заявила, что ВОЗ по-прежнему оценивает техническое досье на препарат "Спутник V" и ждет дополнительную информацию по вакцине. "Но оценка, процесс, продолжается", – отметила официаильный представитель Всемирной организации здравоохранения.
Харрис в беседе с RT также назвала неправильными утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только препараты, произведенные на Западе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.