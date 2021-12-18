Der Spiegel : главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс предложил увеличить присутствие альянса в Болгарии и Румынии

Генерал Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, выступил с предложением увеличить присутствие альянса на Востоке Европы в ответ на якобы на наращивание российского военного потенциала в районе украинской границы, об этом в субботу сообщает германский Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.
Как пишет журнал, Уолтерс выдвинул такое предложение во время секретной видеоконференции, на которой присутствовали представителей стран - союзников по НАТО. Генерал считает, что необходимо расширять присутствие альянса в Болгарии и Румынии в рамках миссии Enhanced Forward Presence.
Ранее Тод Уолтерс заявлял, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников.
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