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Американский генерал Уолтерс назвал Россию угрозой для существования США

, 07:48 Источник: РИА Новости

Американский генерал Уолтерс назвал Россию угрозой для существования США
американские военные, фото: pixabay.com

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуации во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников.

«Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе», - высказал он на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.

Уолтерс отметил, что Россия приставляет угрозу существования США и ее европейских союзников. По его словам, Москва якобы пытается «сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран».

«[Россия] прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников», - заключил генерал.

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БА

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