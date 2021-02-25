Американский генерал Уолтерс назвал Россию угрозой для существования США

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25 февраля 2021, 07:48 Источник: РИА Новости

американские военные, фото: pixabay.com

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуации во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников.

«Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе», - высказал он на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.

Уолтерс отметил, что Россия приставляет угрозу существования США и ее европейских союзников. По его словам, Москва якобы пытается «сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран».

«[Россия] прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников», - заключил генерал.

Ранее американские СМИ заявили об «очередной победе Владимира Путина» над западными странами.