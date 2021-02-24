The National Interest: завершение «Северного потока-2» - это «очередная победа Путина» над Западом

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24 февраля 2021, 21:57 Источник: The National Interest

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Американские СМИ заявили, что скорое завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» - очередная победа президента России Владимира Путина. Автор отметил, что этот проект нанесет «долговременный ущерб отношениям между США и Европой».

«Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться», - сказано в материале.

Журналисты считают, что Россия якобы воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. По их словам, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений «присоединиться к западным союзам».

«"Северный поток - 2" - это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза, - пишут авторы.