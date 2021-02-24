Глава компании, отказавшейся финансировать проект, заявил о необходимости «Северного потока – 2»

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24 февраля 2021, 20:35 Источник: РИА Новости

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

Глава немецкой компании «Wintershall Dea» Марио Мерен прокомментировал возможное введение санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» со стороны США. Она вложила в проект 730 миллионов евро.

«Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему», - высказал он.

Мерен отметил, что строительство инфраструктуры, обеспечивающей надежные и конкурентные поставки газа в Европу, будет не только завершено и введено в строй, но и очень необходимо.

«Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Wintershall Dea больше не будет финансировать «Северный поток – 2», но готова предоставлять займы. Компания приняла такое решение, потому что накануне США пригрозили участникам проекта новыми санкциями.