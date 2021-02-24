Представитель правительства ФРГ Зайберт оценил отказ компаний от работы с «СП-2»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал отказ немецких и американских компаний от сотрудничества с проектом «Северный поток-2».
«Это, конечно, всегда решение компаний», - высказал он на брифинге в Берлине.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2. По некоторым данным, это связано с угрозой введения санкций со стороны США. Однако официальный представитель компании Франк Циглер раскрывать детали отказался.
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