NetEasе: Индия «жестоко унизит» США, если станет первой покупательницей российских систем С-500

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18 декабря 2021, 19:28 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Индия «жестоко унизит» Соединенные Штаты, если станет первой покупательницей российских зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад вице-премьер РФ Юрий Борисов допустил вероятность поставки систем С-500 Нью-Дели в будущем. Если южноазиатская страна станет первым покупателем комплексов, она «жестоко унизит» Вашингтон, прогнозирует портал NetEasе.

«На международном рынке вооружений США и Россия — два смертельных соперника. Более того, Индия является ключевой пешкой в "Индо-Тихоокеанской стратегии" Соединенных Штатов, а ее дружба с Россией — это то, чего американцы не хотели бы видеть», — отмечает сайт.

Он указывает также, что в случае закупки С-500 боевые возможности противовоздушной обороны Индии станут сравнимы с потенциалом ПВО США. Одна лишь вероятность подобного развития событий серьезно задевает самолюбие американских военных, пишет NetEasе.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive рассказал, что ВМС Штатов создают новую атомную подлодку, призванную «внушать страх» России.

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