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Портал 19FortyFive: ВМС США создают новую атомную субмарину, чтобы «внушать страх» военным России

, 18:54 Источник: «ПолитРоссия»

Портал 19FortyFive: ВМС США создают новую атомную субмарину, чтобы «внушать страх» военным России
Подводная лодка, US Navy / globallookpress.com

ВМС Соединенных Штатов создают новую атомную подводную лодку, чтобы «внушать страх» российским военным. На это указывается в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive пишет, что США работают над созданием подлодки проекта SSN(X), призванной «внушать страх» военным РФ.

«АПЛ SSN(X) будут способны нести даже больше снарядов, чем субмарины класса Virginia. Эти ударные субмарины следующего поколения предназначена для ведения жесткой подводной войны», — отмечает портал.

Ожидается, что арсенал нового корабля будет вмещать свыше 50 торпед, дальность действия которых превысит 200 морских миль.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что переброшенные в Румынию американские истребители F-15 могут атаковать российскую боевую технику в случае вооруженного конфликта.

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