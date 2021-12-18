Sohu: переброшенные в Румынию американские истребители F-15 могут атаковать боевую технику России в случае войны

Прибывшие на территорию Румынии американские истребители F-15 могут атаковать боевую технику России в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Некоторое время назад стало известно, что Соединенные Штаты перебросили в Румынию свои истребители F-15. Комментируя это, портал Sohu отметил, что военная мощь США «шаг за шагом приближается к России».
«Развертывание американских тяжелых истребителей F-15E в Черноморском регионе вблизи российской границы можно охарактеризовать как угрожающее», — пишет сайт.
В процитированной публикации констатируются, что данные самолеты обладают внушительной огневой мощью и способны эффективно бороться с воздушными и наземными целями, применяя против них ракеты и высокоточные бомбы.
Если разгорится военное противостояние, F-15 могут атаковать боевую технику РФ, предрекает Sohu.
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