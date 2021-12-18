Военный аналитик Баранец назвал «идеальным оружием» российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2021, 12:01 Источник: Радио Sputnik

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет собой «идеальное оружие». Соответствующую точку зрения озвучил отставной полковник, военный аналитик Виктор Баранец.

Он отметил, что против «Циркона» у оппонентов Москвы «пока нет противоядия».

«Эту ракету на Западе уже назвали "сумасшедшей" и признали, что из-за скорости ее полета у них нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие», — заявил Баранец.

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание Forbes написало, что в случае войны с Украиной армия России может обмануть киевские беспилотники Bayraktar TB2 посредством дыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости