Военный аналитик Баранец назвал «идеальным оружием» российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет собой «идеальное оружие». Соответствующую точку зрения озвучил отставной полковник, военный аналитик Виктор Баранец.
Он отметил, что против «Циркона» у оппонентов Москвы «пока нет противоядия».
«Эту ракету на Западе уже назвали "сумасшедшей" и признали, что из-за скорости ее полета у них нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие», — заявил Баранец.
Как сообщалось ранее в субботу, американское издание Forbes написало, что в случае войны с Украиной армия России может обмануть киевские беспилотники Bayraktar TB2 посредством дыма.
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