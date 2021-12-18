Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины для россиян, которых «преследуют за политические убеждения»

Аргументы Недели → В мире 13+

18 декабря 2021, 18:16 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам, которые якобы подверглись преследованиям по политическим убеждениям. Упрощенный порядок распространяется также на иностранцев, участвовавших в операции в Донбассе на стороне Украины. Об этом в субботу сообщается на сайте офиса президента Украины.

Речь идет о поправках в «О гражданстве Украины». Верховная рада приняла их 14 декабря.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта [таковым Украина считает Россию – ред.] и подверглись преследованиям за политические убеждения»,- говорится в сообщении администрации Зеленского.

Для получения украинского паспорта этим категориям лиц теперь достаточно подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены узаконить идею двойного гражданства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости