Власти Украины введут двойное гражданство

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17 декабря 2019, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Власти Украины намерены "узаконить идею" двойного гражданства. Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк рассказал, что Владимир Зеленский неоднократно поднимал этот вопрос.

По словам главы ГМС, президентский законопроект № 2590 подан на рассмотрение в Верховную раду. Соколюк не исключил, что при обсуждении в документе могут появиться правки. "Но вектор изменений установлен президентом", — подчеркнул он.

Соколюк заявил, что Украина нуждается в росте численности населения для развития страны. Ясно, что конституционная норма о "едином гражданстве"сохранится. Это означает, что власти продолжат воспринимать людей как граждан только Украины, хотя они смогут иметь гражданство другой страны.

Для получения паспорта гражданина Украины выхода из иного гражданства власти не потребуют. Он уточнил, что в этом вопросе будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, в том числе России.

Чиновник отметил, что Украина теряет население, украинцы уезжают на заработки в другие страны.

А люди нужны. "А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте на Украину»", — заключил Соколюк.