Французский доброволец Кастель: армия Украины разделит ДНР на две части с военной точки зрения, если отобьет Тельманово
18 декабря 2021, 14:55
Вооруженные силы Украины разделят ДНР на две части с военной точки зрения, если отобьют поселок Тельманово. Соответствующий прогноз озвучил французский доброволец Эрван Кастель, участник боевых действий в Донбассе на стороне самопровозглашенной республики.
Кастель допустил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на юге Донецкой области.
«Чтобы взять Тельманово, украинцам понадобится 1-2 дня. Если они возьмут Тельманово, то с военной точки зрения ДНР будет разделена на две части», — предрек доброволец в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе снайпер ликвидировал украинского разведчика, наблюдавшего за позициями Народной милиции ДНР.
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