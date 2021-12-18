Французский доброволец Кастель: армия Украины разделит ДНР на две части с военной точки зрения, если отобьет Тельманово

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18 декабря 2021, 14:55

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины разделят ДНР на две части с военной точки зрения, если отобьют поселок Тельманово. Соответствующий прогноз озвучил французский доброволец Эрван Кастель, участник боевых действий в Донбассе на стороне самопровозглашенной республики.

Кастель допустил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на юге Донецкой области.

«Чтобы взять Тельманово, украинцам понадобится 1-2 дня. Если они возьмут Тельманово, то с военной точки зрения ДНР будет разделена на две части», — предрек доброволец в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе снайпер ликвидировал украинского разведчика, наблюдавшего за позициями Народной милиции ДНР.

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