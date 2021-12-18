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Представитель администрации президента Молдавии Гузун предложил объявить российского посла Васнецова персоной нон грата

, 15:05

Представитель администрации президента Молдавии Гузун предложил объявить российского посла Васнецова персоной нон грата
флаг Молдавии, фото: presedinte.md

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии - персона нон грата. Нужно формальное решение», - написал он в Facebook.

Гузун пояснил, что Васнецов принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Выборы непризнанной республики прошли 12 декабря. При этом молдавские власти заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.

В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Сорина Штефырцэ заявила ТАСС, что администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам в социальных сетях объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. По ее словам, это личное мнение Гузуна. 

Ранее сообщалось, что Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Российский дипломат Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время МИД РФ озвучит официальное заявление по ответным мерам.

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