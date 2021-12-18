Депутат Рады Кузьмин допустил возможность того, что экс-президент Украины Порошенко сбежит в Россию

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18 декабря 2021, 14:34

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин допустил возможность того, что бывший президент Украины Петр Порошенко сбежит в Российскую Федерацию. Соответствующий пост парламентарий разместил в Facebook.

Кузьмин выложил на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлен Порошенко в аэропорту Борисполь. Представитель Рады допустил возможность того, что экс-глава государства сбежит в Россию.

«Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» — прокомментировал снимок Ренат Кузьмин.

Ранее в субботу сообщалось, что Петр Порошенко покинул Украину после попытки Государственного бюро расследований вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса.

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