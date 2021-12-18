Депутат Рады Кузьмин допустил возможность того, что экс-президент Украины Порошенко сбежит в Россию
18 декабря 2021, 14:34
Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин допустил возможность того, что бывший президент Украины Петр Порошенко сбежит в Российскую Федерацию. Соответствующий пост парламентарий разместил в Facebook.
Кузьмин выложил на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлен Порошенко в аэропорту Борисполь. Представитель Рады допустил возможность того, что экс-глава государства сбежит в Россию.
«Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» — прокомментировал снимок Ренат Кузьмин.
Ранее в субботу сообщалось, что Петр Порошенко покинул Украину после попытки Государственного бюро расследований вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
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