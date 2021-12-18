Читатели американского издания заявили, что Крым и Донбасс «скорее русские, чем украинские»

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18 декабря 2021, 14:34 Источник: Breitbart

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Читатели американского издания прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву может понадобиться помощь из-за возможного «вторжения» России на территории страны.

Слова украинского лидера вызвали у пользователей негативные эмоции. Один из них напомнил Зеленскому, что Россия «не колонизировала» Крым в 2014 году. По его словам, там изначально жили этнические русские, как и в восточной Украине.

Другой читатель отметил, что Донбасс тоже скорее русский, чем украинский.

«Люди хотят независимости от Украины, либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит»,- добавил он.

Еще один пользователь попросил западные станы не лезть в дела друг друга.

«Нечего США воевать - ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!» - написал он.

При этом другие уверены, что Европа и США не будут помогать Украине в противостоянии с Россией.

«И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать»,- подчеркнул читатель.

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