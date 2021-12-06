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Зеленский: украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага»

, 14:30

Зеленский: украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага»
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия – это «высокоорганизованная боевая структура, способная сломать любые захватнические планы врага», а также поздравил всех военных с днем вооруженных сил.

«Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил... Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага»,- отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны. Политик уверен, что ВСУ и дальше будут надежно защищать свободу и независимость государства.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный назвал украинскую армию одной из ведущих в мире. 

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