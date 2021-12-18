На Украине зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом у прилетевшего из ОАЭ

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18 декабря 2021, 12:44

медики, фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» у человека, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ляшко отметил, что штамм выявлен в результате полногеномного секвенирования. По его словам, заразившийся человек вернулся из ОАЭ, где контактировал с коронавирусными больными. Сейчас пациент проходит лечение.

Министр отметил, что проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.

Напомним, что в России зафиксировано всего 25 случаев заражения омикрон-штаммом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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