В России число случаев заражения омикрон-штаммом увеличилось до 25

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» увеличилось до 25 человек. Случаи зафиксированы в четырех регионах России.
«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону»,- пояснила она в четверг на пленарном заседании в Госдуме.
Голикова уверена, что избежать распространения «омикрона» в России невозможно.
Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро рассказал, что новый вариант коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью: число случаев заражения удваивается каждые два-три дня.
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