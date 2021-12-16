Представитель ВОЗ Набарро: число случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

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16 декабря 2021, 12:25

пациент, фото: pixels.com

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. По его словам, число случаев заражения удваивается каждые два-три дня.

«Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две»,- пояснил он в эфире телеканала Sky News.

Набарро привел в пример ситуацию в Великобритании. Согласно его прогнозу, эпидемиологическая обстановка в этой стране может ухудшиться даже раньше, чем через две недели.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что в Домодедовскую центральную городскую больницу поступили 16 пациентов с положительным ПЦР-тестом, среди них два человека заражены омикрон-штаммом. Медик отметил, что инфицированные не теряют вкуса и запаха, чувствуют себя хорошо, иногда жалуются на головную боль и недомогание.

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