Сайт Avia.pro: войска Украины отработали на учениях штурм городов ДНР и ЛНР с помощью американских систем Javelin

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18 декабря 2021, 10:51 Источник: Avia.pro

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины отработали на учениях штурм городов самопровозглашенных ДНР и ЛНР с помощью американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на информацию, опубликованную в Telegram, что киевские военные в ходе состоявшихся некоторое время назад учений отработали штурм городов в Донбассе. Во время тренировки для уничтожения техники противника использовались поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin.

Согласно имеющимся сведениям, план операции для учений был утвержден заместителем командующего ССО США в Европе Марком Ларошем.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Виктор Литовкин спрогнозировал, что Россия может ударить ракетами по американским базам на Украине в случае расширения НАТО на восток.

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