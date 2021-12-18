Сайт Avia.pro: войска Украины отработали на учениях штурм городов ДНР и ЛНР с помощью американских систем Javelin

Вооруженные силы Украины отработали на учениях штурм городов самопровозглашенных ДНР и ЛНР с помощью американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет со ссылкой на информацию, опубликованную в Telegram, что киевские военные в ходе состоявшихся некоторое время назад учений отработали штурм городов в Донбассе. Во время тренировки для уничтожения техники противника использовались поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin.
Согласно имеющимся сведениям, план операции для учений был утвержден заместителем командующего ССО США в Европе Марком Ларошем.
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Виктор Литовкин спрогнозировал, что Россия может ударить ракетами по американским базам на Украине в случае расширения НАТО на восток.
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