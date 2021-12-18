The War Zone: испытание новой американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A в третий раз прошло неудачно

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18 декабря 2021, 09:22 Источник: The War Zone

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что новое испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось неудачей.

В издании говорится, что испытания ускорителя ракеты были проведены в четверг. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52. Разработчики ожидали, что она разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз.

При этом собеседник рассказал, что последовательность стартовых операций была прервана до отделения AGM-183A из-за неизвестной проблемы. Он уточнил, что ракету вернут к производителю, «анализ телеметрии и бортовых данных начнется незамедлительно». По его словам, американские военные рассчитывают возобновить летные испытания как можно скорее.

Отмечается, что это уже третьи по счету неудачные испытания американской гиперзвуковой ракеты. Причины неприятных инцидентов до сих пор выясняются.

Ранее военный аналитик Виктор Литовкин назвал «неприятным сюрпризом» для США принятие на вооружение беспилотной ракеты-трансформера, которую разработали российские ученые.

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