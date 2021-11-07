Аргументы Недели В мире 13+

Аналитик Виктор Литовкин: в случае принятия на вооружение российская ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для США

, 19:56 Источник: «ПолитРоссия»

Аналитик Виктор Литовкин: в случае принятия на вооружение российская ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для США
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В случае принятия на вооружение российская беспилотная ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.

Эксперт прокомментировал для СМИ новость о том, что российские ученые разработали и запатентовали новый интеллектуальный беспилотный боеприпас с повышенной маневренностью. По словам Литовкина, данный снаряд будет представлять собой беспилотную ракету-трансформер. Как отметил собеседник журналистов, она «будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой».

«Когда же искомый объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону, как самая обычная, но смертоносная ракета», — рассказал Виктор Литовкин.

Он указал, что боеприпас станет «неприятным сюрпризом» для всех противников России, не исключая США, если будет принят на вооружение.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что установка новых двигателей на стратегические бомбардировщики Ту-160 позволит Москве держать НАТО в напряжении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью