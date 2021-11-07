Аналитик Виктор Литовкин: в случае принятия на вооружение российская ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для США

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7 ноября 2021, 19:56 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В случае принятия на вооружение российская беспилотная ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.

Эксперт прокомментировал для СМИ новость о том, что российские ученые разработали и запатентовали новый интеллектуальный беспилотный боеприпас с повышенной маневренностью. По словам Литовкина, данный снаряд будет представлять собой беспилотную ракету-трансформер. Как отметил собеседник журналистов, она «будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой».

«Когда же искомый объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону, как самая обычная, но смертоносная ракета», — рассказал Виктор Литовкин.

Он указал, что боеприпас станет «неприятным сюрпризом» для всех противников России, не исключая США, если будет принят на вооружение.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что установка новых двигателей на стратегические бомбардировщики Ту-160 позволит Москве держать НАТО в напряжении.

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