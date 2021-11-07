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7 ноября 2021, 19:32 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Установка новых двигателей на ракетоносцы Ту-160 позволит Российской Федерации держать Североатлантический альянс в напряжении. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что в рамках модернизации Ту-160 получит двигатель НК-32-02, следующую версию советского силового агрегата. Как отмечает сайт, НК-32-02 имеет такую же выходную мощность, что и оригинальный двигатель, но при этом он более экономичен. За счет данного фактора дальность полета стратегического бомбардировщика вырастет примерно на одну тысячу километров.

В процитированной публикации говорится, что установка НК-32-02 на самолеты позволит Москве держать НАТО в напряжении. За последние годы Ту-160 неоднократно выполняли маневры вблизи государственных рубежей стран, входящих в блок, напомнили в Sohu.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ресурс Sohu спрогнозировал, что «неприметная» российская боевая машина «Хризантема-С» «станет кошмаром для вертолетов и беспилотников» в случае военного конфликта.

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