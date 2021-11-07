Аргументы Недели В мире 13+

Sohu: установка новых двигателей на ракетоносцы Ту-160 позволит России держать НАТО в напряжении

, 19:32 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: установка новых двигателей на ракетоносцы Ту-160 позволит России держать НАТО в напряжении
Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Установка новых двигателей на ракетоносцы Ту-160 позволит Российской Федерации держать Североатлантический альянс в напряжении. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что в рамках модернизации Ту-160 получит двигатель НК-32-02, следующую версию советского силового агрегата. Как отмечает сайт, НК-32-02 имеет такую же выходную мощность, что и оригинальный двигатель, но при этом он более экономичен. За счет данного фактора дальность полета стратегического бомбардировщика вырастет примерно на одну тысячу километров.

В процитированной публикации говорится, что установка НК-32-02 на самолеты позволит Москве держать НАТО в напряжении. За последние годы Ту-160 неоднократно выполняли маневры вблизи государственных рубежей стран, входящих в блок, напомнили в Sohu.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ресурс Sohu спрогнозировал, что «неприметная» российская боевая машина «Хризантема-С» «станет кошмаром для вертолетов и беспилотников» в случае военного конфликта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью